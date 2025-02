Ilnapolista.it - Puoi chiamarti Real Madrid e ritrovarti senza nemmeno un difensore centrale per le sfide con City e Atletico

Leggi su Ilnapolista.it

Athletic ricorda che “ilnon haunper due partite cruciali come quelle contro l’e il Manchester“. Rudiger è solo l’ultimo di una lunga lista di infortuni che affliggono da oltre un anno Ancelotti e il suo.La sezione sportiva del New York Times prova a immaginare possibili soluzioni per Ancelotti. Ricordando che la coppia già probabile sarà quella composta da Tchouameni e il giovane Asencio.Leggi anche: Ancelotti: «Sono confuso, sento dire che giochiamo molto male ma ilè primo»Qualunque difesa schieri Ancelotti, ilè ben lontano dalla sua formazione idealeThe Athletic scrive:“Rudiger potrebbe tornare in tempo per la partita di ritorno di Champions, ma iltedesco rimane in serio dubbio.