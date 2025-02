Ilgiorno.it - “Punito a scuola per aver criticato l’odio contro Israele nel Giorno della Memoria”: la denuncia di un insegnante di Milano

– Undi storia e filosofia del liceo scientifico Leonardo da Vinci diha dichiarato di essere stato sottoposto a provvedimento disciplinare da parteper la sola ragione die “toin occasione del”. Il docente si chiama Andrea Atzeni e ha spiegato la sua versione dei fatti al magazine Mosaico, sito ufficialecomunità ebraica milanese. Atzeni ha spiegato che la mattina del 27 gennaio,dedicato alle vittimeShoah, “i membri di un collettivo del liceo sono passati nelle aule, come aveva preannunciato l’istituto in una mail, per parlare con gli studenti del”, facendolo – questi erano gli accordi – “senza mai nominare”. Il collettivo aveva anche stampato un volantino che laaveva vietato di propagandare in quando, riferisce l’insegnate, “pieno zeppo di stereotipi malevoli nei confronti d'”, dato che “il 75% del testo non c'’entrava niente con essa, ma era per accusaredi genocidio e di essere nato nel 1948 occupando terre altrui”.