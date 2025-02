Ilrestodelcarlino.it - Proscenio e Associazione Utopia. In via Properzi una serie di eventi

, l’che da anni consorzia tantissime compagnie che si occupano di teatro per l’infanzia e la gioventù, annuncia, per sabato 8 febbraio, la prima giornata nazionale di, un evento unico e straordinario che celebra la passione, l’impegno e la vitalità delle tante realtà teatrali professionali che animano il nostro Paese. In questa giornata speciale, i soci di, l’che riunisce numerose realtà teatrali in tutta Italia, in particolare compagnie che operano per promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo presso le nuove generazioni, daranno vita a una molteplicità di spettacoli, incontri e performance di vario genere, ognuno nel proprio territorio, come se un filo invisibile unisse ogni Compagnia nella stessa giornata. Ogni evento sarà un tributo alla creatività e al lavoro delle compagnie teatrali e delle realtà professionali del territorio.