Pronostico Verona-Atalanta: si volta pagina nonostante l'infermeria piena

è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Gian Piero Gasperini, dopo il deludente pari interno con il Torino, si attendeva una reazione in Coppa Italia ma non è arrivata. La suamartedì scorso è stata eliminata dalla competizione nazionale dal Bologna, che ha avuto la meglio 1-0 al Gewiss Stadium segnando il gol decisivo a 10 minuti dalla fine con l’attaccante argentino Castro. Una doccia fredda per i nerazzurri, che continuano a non brillare particolarmente in questo primo scorcio di 2025: su 9 partite giocate nel nuovo anno tra coppe e campionato la Dea ne ha vinte solo 2.(Ansa) – Ilveggente.