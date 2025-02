Ilveggente.it - Pronostico Torino-Genoa: il gol è un miraggio

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Sei risultati utili di fila. Anche belli importanti. Certo, nel mezzo ci sono cinque pareggi che contano solamente per le statistiche, di punti non è che ne abbiano dati tanti. Ma ildi Vanoli sta comunque vivendo un ottimo momento di forma, quindi contro il, in casa, punta al risultato pieno.: il gol è un(Lapresse) – Ilveggente.itGranata favoriti per la classifica, ma non solo. Il, che da quando ha preso Vieira ha sicuramente cambiato passo, viene dalle due sconfitte esterne contro Fiorentina e Roma e dal pareggio contro il Lecce, sempre lontano dalle mura amiche. Evidente che, quando ci si allontana dalla Liguria, qualcosa manca.