Pronostici Serie B 8 febbraio | continua il duello a distanza

B, in campo le squadre che attualmente occupano i primi due posti: il Sassuolo se la vedrà con il Mantova in trasferta, il Pisa ospita il Cittadella. È un continuo botta e risposta quello tra Sassuolo e Pisa, le due squadre che da diversi mesi si contendono la vetta della classifica del campionato di B. Fermo restando che entrambe sarebbero felicissime, a fine stagione, di mantenere le attuali posizioni – neroverdi primi a quota 55 e nerazzurri secondi con soli 2 punti in meno – perché significherebbe promozione diretta in A, chiudere davanti a tutti è sempre motivo di prestigio. Nel breve termine, invece, l'obiettivo di emiliani e toscani è tenere lontano lo Spezia, l'unico che può insidiare il loro duopolio. I liguri sono a -7 dal Sassuolo e a -5 dal Pisa.