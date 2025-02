Ilveggente.it - Pronostici FA Cup 8 febbraio: tante sorprese dietro l’angolo

FA Cup, torna la coppa nazionale più impord’Inghilterra: occhio alle possibili. Isulle gare delle 16:00.La FA Cup è la grande protagonista di questo fine settimana del calcio inglese ed il sabato, come la solito, è il giorno in cui si giocano la maggior parte della partite del quarto turno. Occhio alle possibili: ci troviamo in un momento particolare della stagione e molte squadre potrebbero essere distratte dagli impegni di campionato. Il rischio di snobbare la coppa o prendere sottogamba un avversario sulla carta più debole – o di categoria inferiore – è sempre abbastanza alto.FA Cup 8(Ansa) – Ilveggente.itPer il sorprendente Bournemouth, ad esempio, non sarà facile andarsi a prendere la qualificazione a Goodison Park contro un Everton rivitalizzato dalla cura Moyes.