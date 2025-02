Ilveggente.it - Pronostici Bundesliga 8 febbraio: scontro diretto per l’Europa e non solo

, a Dortmund c’è un interessantepertra i gialloneri e lo Stoccarda. Trasferta ostica per il Bayer Leverkusen. Una delle sfide più interessanti e potenzialmente avvincenti di questo turno diè lopertra Borussia Dortmund e Stoccarda, che coinciderà anche con il debutto ufficiale di Niko Kovac sulla panchina giallonera. L’obiettivo dell’ex tecnico del Bayern Monaco è quello di riportare in alto i vicecampioni continentali dopo una prima parte di stagione estremamente deludente – almeno in patria – costata l’esonero al suo predecessore Nuri Sahin.pere non(Ansa) – Ilveggente.itIl Borussia Dortmund dopo 20 giornate di campionato è addirittura undicesimo ma grazie alla classifica molto corta – il divario dalla quarta, il Lipsia, è attualmente di soli 4 punti – riavvicinarsi alle zone nobili è ancora possibile.