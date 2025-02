.com - Promozione / 21° giornata, Fermignanese e Jesina proveranno ad allungare

In casa contro Sassoferrato Genga e Barbara Monserra ma attenti alle insidie di due formazioni che cercano punti salvezzaVALLESINA, 7 febbraio 2025 – Alla vigilia della 21°di stagione, 6° del girone di ritorno, turni sulla carta abbordabili per le prime due della classifica,, che ospiteranno il Sassoferrato Genga (di sabato) e il Barbara Monserra (domenica).Nel turno precedente l’undici di Omiccioli ha accorciato di due lunghezze il divario che esisteva tra le due squadre che nel turno prossimoa superare due avversarie in cerca di punti salvezza.Quella col Barbara Monserra, all’andata terminata 0-0, era stata l’ultima partita di Igor Giorgini sulla panchina della. Per ciò che riguarda l’andamento delle prime due in classifica generale la formazione allenata da mister Pazzaglia è in serie positiva da 8 turni (5 vittorie e 3 pareggi) mentre i leoncelli da 4 turni con altrettante vittorie.