"Profluvio": dopo i romanzi gialli "Delitto sotto le torri" e "Il terzo segreto", il nuovo, avvincente noir di Luca Viozzi

Una pioggia torrenziale sta cadendo da giorni sulle Marche, rendendo impossibile muoversi; eppure, una ragazza decide di affrontare il diluvio per amore di suo padre, che ha bisogno del suo sostegno, e si avventura quindi con la sua piccola utilitaria nelle strade flagellate dal maltempo: è questo l’incipit del romanzo” di.La protagonista dell’opera, Elena Russo, mette da parte le sue paure e comincia a guidare nonostante non riesca a vedere quasi niente di fronte a lei; a un certo punto, però, un tergicristallo si rompe, rendendo la sua impresa praticamente impossibile. Elena si ferma in una zona abbastanza isolata: alla radio vi sono solo continui avvisi di non uscire e di restare al sicuro nelle proprie abitazioni, il suo cellulare non prende e la pioggia non dà segni di volersi acquietare, anzi, picchia sempre più forte, mentre il vento urla come un lupo ferito.