Quifinanza.it - Produrre idrogeno verde senza energie rinnovabili, dall’Italia il primo sistema al mondo

Leggi su Quifinanza.it

In questo momento in cui si fa un gran parlare die di tecnologie pulite, c’è un progetto che ha davvero qualcosa di rivoluzionario. Per la prima volta alsi arriverà anemmeno dover passare dall’utilizzo di. Il progetto in questione, europeo, si chiama Switch ed è coordinatona Fondazione Bruno Kessler. Ha anche vinto l’Hydrogen TCP Award of Excellence 2024, prestigioso premio dell’International Energy Agency proprio per il suo essenziale contributo verso un’economia pulita dell’e un futuro più sostenibile.Switch è ilalche assicura una fornitura ininterrotta dipulitoUn’economia sempre più orientata all’sostenibile promette una riduzione delle emissioni, una maggiore sicurezza energetica e un futuro più green.