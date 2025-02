Dailymilan.it - PROBABILE FORMAZIONE Empoli-Milan, Conceição lascia fuori Rafael Leao: c’è Joao Felix. Tutte le scelte

Leggi su Dailymilan.it

Questa larossonera per la sfida traescludeal suo postocon Sottil.Dopo aver centrato l’accesso alle semifinale di Coppa Italia, ildi Sérgioandrà a far visita all’per la ventiquattresima giornata di Serie A. Il tecnico portoghese è orientato a fare turnover dopo le fatiche della partita settimanale in Coppa Italia e anche in vista della partita valevole per i playoff di Champions di mercoledì contro il Feyenoord.In porta sempre lui Mike Maignan a guidare larossonera con la fascia da capitano al braccio, difesa che vede le conferme di Kyle Walker alla terza consecutiva da titolare e Theo Hernandez. Cambiano invece i due difensori centrali, tornano Matteo Gabbia e Malick Thiaw, turno di riposo per Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovi?.