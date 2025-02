Zonawrestling.net - Primi interessamenti dal circuito indipendente australiano per Duke Hudson

Come vi abbiamo riportato, in questi giorni si è diffusa la notizia della fine dell’esperienza diin WWE. L’ex NXT Tag Team Champion ha poi commentato l’addio tramite un particolare video pubblicato sui social in cui intervista sé stesso. Sembra ora che siano già arrivati ida parte del.Lo rivedremo in Australia?Secondo quanto evidenziato da Fightful Select, la Pro Wrestling Australia avrebbe già manifestato interesse nei confronti diora che è un free agent. L’potrebbe dunque fare ritorno sul ring nel proprio Paese d’origine se le parti troveranno un accordo. Ricordiamo cheha fatto parte di NXT dal 2019 riuscendo poi a diventare campione di coppia insieme a Andre Chase nell’ottobre 2023 mantenendo i titoli per un mesetto.