PrimaFestival 2025 al via | conduttori anticipazioni sul red carpet e quando in tv

Chi saranno idel ‘’ eandrà in onda? Con qualche giorno di anticipo rispetto alla manifestazione canora, sta per partire la striscia quotidiana che ci accompagnerà, con curiosità e aneddoti, alla 75edizione del Festival di Sanremo. Scopriamo insieme chi saranno i presentatori e dove sarà trasmesso.‘’ al via: chi sono ie dain tvManca pochissimo al Festival di Sanremo. La kermesse è infatti in programma, in prima serata su Rai1, da martedì 12 febbraio e fino alla finale di sabato 15 febbraio. Ma prima, i telespettatori potranno vedere il “” che torna per la sua nona edizione. L’appuntamento con la prima puntata è per sabato 8 febbraio subito dopo il Tg1 delle 20.A condurre il “”, dalla glass box situata davanti al Teatro Ariston, c’è la coppia formata da Bianca Guaccero e Gabriele Corsi.