Lopinionista.it - Prima collezione eyewear di Canada Goose

Leggi su Lopinionista.it

ha il piacere di presentare ladel marchio, concepita e progettata per affrontare le sfide legate a qualsiasi tipo di ambiente. Mettendo al primo posto comfort, stile e performance di livello eccezionale, le nuove montature propongono lenti che esaltano i colori, elementi dal design distintivo e lavorazioni artigianali curate in modo meticoloso, fondate sull’impiego di materiali sostenibili di livello premium.LaP/E 2025 conta ben 18 montature da sole e 23 modelli da vista, che compongono una selezione di proposte per uomo, per donna e unisex. Dall’inconfondibile logo a disco ai dettagli riflettenti sulle aste, i particolari tipici dei capi outerwear originali disi inseriscono in modo impeccabile nella nuova linea, catturando l’estetica intramontabile del brand.