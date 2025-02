Anteprima24.it - Prenotati tra Roccaraso e Ovindoli 73 bus per il fine settimana

Tempo di lettura: < 1 minutoNon ci sarà molto probabilmente il sold out anelné l’effetto tiktoker per. I due Comuni abruzzesi tirano le somme a poche ore dalla scadenza delle prenotazioni per l’accesso dei mezzi turistici nel. In Alto Sangro sono 80 le domande vagliate dagli uffici comunali ma di queste solo 63 sono state ammesse perché, in alcuni casi, si trattava di targhe ripetute. Per il weekend sulla neve asaliranno dunque in paese 13 bus nella giornata di sabato e 50 in quella di domenica. “Numeri gestibili grazie alla macchina dei controlli collaudata. L’appello è quello a divertirsi rispettando le regole” commenta il sindaco di, Francesco Di Donato. Diversa la situazione perdove si sonosolo dieci bus per la domenica sulla neve, nonostante la sfida lanciata dei tiktoker.