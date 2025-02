Today.it - Prende l'autostrada contromano: impatto frontale, veicoli distrutti

Leggi su Today.it

Un'auto ha imboccatol'A35, la Brebemi, finendo per scontrarsi frontalmente con un'altra vettura che procedeva correttamente in direzione Brescia. È successo nella serata di giovedì 6 febbraio, poco prima delle 20, all'altezza dello svincolo di Travagliato est, in provincia.