Lanazione.it - Prato, scappa dopo l'incidente e fugge all’alt: maxi multa e denuncia

, 7 febbraio 2025 - Un pirata della strada è statoto e sanzionato con una. Erato da unche aveva provocato lui stesso domenica notte, e poi ieri si era reso responsabile di un'altra infrazione, avendo nuovamente tentato una fuga rocambolesca in tangenziale forzando il posto di blocco. Fuga dall'e ricerca del responsabile Tutto è cominciato domenica all'incrocio tra via Cavour e via Pistoiese, dove il responsabile ha bucato il semaforo rosso ed ha urtato un altro veicolo condotto da un uomo 84enne che fortunatamente non ha avuto conseguenze dall'ed è rimasto illeso. Ma il pirata della strada, senza neppure rallentare e sincerarsi delle condizioni dell'84enne, se n'è andato lasciando sul posto solo pochi frammenti del paraurti della propria auto.