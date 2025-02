Lanazione.it - Prato, omicidio dell’autotrasportatore: a processo i suoi due collaboratori

, 7 febbraio 2025 – Per rapinarlo di 4mila euro avrebbero ucciso a coltellate il loro datore di lavoro ail 9 febbraio 2024. Questa l'accusa di cui dovranno rispondere aun 23enne e un 31enne pakistani, rinviati a giudizio per l', aggravato dai futili motivi, di Harpal Singh, 59enne indiano di 59 anni molto noto nella sua comunità: era il leader della comunità Sikh di Novellara, nel Reggiano, molto conosciuto tra l'Emilia e la Lombardia dove risiedeva Gonzaga (Mantova), già presidente e fondatore del Gurdwara Singh Sabha di Novellara, uno dei più grandi templi sikh d'Europa. Ilsi aprirà il 13 maggio, come riportano alcuni media. Singh viveva a Gonzaga con moglie e tre figli - costituitisi parte civile - ma veniva aogni settimana per ritirare abiti prodotti dai pronto moda cinesi da spedire all'estero periodicamente.