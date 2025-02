Lanazione.it - Prato, cane in mezzo al traffico salvato dalla Municipale

Leggi su Lanazione.it

, 7 febbraio 2025 - Undi razza boxer, spaventato e disorientato, vagava nella carreggiata di via Toscana all'altezza della rotatoria con via delle Fonti, correndo neldella strada nelle ore di punta di fine mattinata: una pattuglia del reparto Motociclisti della Poliziache stava passando in zona ha notato l'animale, che rischiava di essere investito dai numerosi mezzi pesanti in transito, ed è intervenuta per segnalare il pericolo. Gli agenti sono quindi riusciti ad avvicinare ilimpaurito, una femmina di 10 anni, ed a prenderlo per farlo salire su un'auto di servizio attrezzata, in modo da impedire l'allontanamento fino all'arrivo del servizio comunale di soccorso degli animali prontamente allertato dagli operatori. Nel giro di poco tempo è stato identificato anche il proprietario del, un cittadino italiano che lavorava poco distante, al quale è stato riaffidato ildopo aver controllato la regolarità amministrativa della detenzione attraverso il chip e dopo averlo sanzionato ai sensi del Regolamento comunale per la Tutela ed il benessere degli animali.