Ilfogliettone.it - PostePay, le stanno chiudendo in massa: utilizzo bloccato | Il gioco non valeva più la candela

Leggi su Ilfogliettone.it

In tantile proprieper evitare problemi successivi. La motivazione potrà sorprendere qualcuno. Laè una carta prepagata emessa da Poste Italiane, diventata negli ultimi anni uno strumento di pagamento sempre più diffuso e apprezzato dagli italiani. Questa carta, simile a una carta di credito classica, presenta alcune particolarità che la rendono particolarmente adatta a determinate esigenze.Uno dei principali vantaggi dellaè la sua semplicità d’uso. Non essendo collegata a un conto corrente bancario, non richiede la gestione ad esempio degli interessi. Basta ricaricarla con la somma di denaro desiderata per poter effettuare pagamenti e prelievi. Questo la rende una soluzione ideale per chi desidera avere un controllo certosino delle proprie spese o per chi preferisce non avere un conto corrente tradizionale.