Poste, a Lazzate ufficio chiuso per più di 3 mesi per il progetto Polis

Leggi su Ilnotiziario.net

L’diItaliane di Piazza Caduti saràdal prossimo 11 febbraio e fino al prossimo 30 maggio 2025. La chiusura si rende necessaria per eseguire lavori di ristrutturazione finalizzati alla realizzazione del “– Casa dei Servizi di cittadinanza digitale”. In particolare si tratta di creare -come spiegato direttamente daItaliane, .