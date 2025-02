Lanazione.it - Porto Ercole, rete del metano. Presentati i lavori del secondo lotto

MONTE ARGENTARIOIl Comune di Monte Argentario e Gergas, la società di distribuzione del Gruppo Estra, hanno presentato ieri mattina in conferenza stampa, il progetto di metanizzazione a servizio della frazione di. Presenti il sindaco Arturo Cerulli, il presidente di Gergas Angelo Pollina e il direttore generale Massimo Tiberi. Si tratta deldella metanizzazione di, nel centro abitato partendo da piazza Amerigo Vespucci, già metanizzata negli anni precedenti. Percorrendo viale Caravaggio per poi proseguire su via Fosso delle Buche, via dell’Aiaccia, dove è prevista l’installazione del primo gruppo di riduzione della pressione, via delle Buche fino a raggiungere la scuola in via della Sughera, dove avverrà l’installazione delgruppo di riduzione.