Porta Est di Napoli il progetto dello studio di Zaha Hadid vince il concorso internazionale

Lodi architetturasi è aggiudicato ildi progettazione – bandito da Regione Campania e FS Sistemi Urbani (Gruppo Fs) in sinergia con il Comune di– per il Nodo Intermodale Complesso diGaribaldi-Est e la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie, comprensivo del nuovo Headquarter della Regione. Oltre alvincitore, gli altri finalisti sono Rpa Srl, Mario Cucinella Architects Surl, Van Berkel en Bos UnBv e Arup Italia Srl.L’intervento riguarda un ambito urbano di circa 200 mila mq, comprendente l’ex scalo merci Fs di Corso Lucci e l’area diNolana, e prevede la realizzazione di un nuovo hub intermodale per il collegamento diretto tra stazione, porto e aeroporto. Inoltre, ilprevede l’headquarter della Regione Campania nell’area dell’ex scalo merci Fs, l’interramento dei binari Eav con la creazione di un nuovo boulevard pubblico di collegamento verde e spazi pubblici per ricucire le aree con il Centro Direzionale, oltre a una nuova viabilità comprensiva di una bretella autostradale per decongestionare l’intero ambito urbano.