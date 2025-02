Thesocialpost.it - Poltronesofà sotto inchiesta: Antitrust avvia istruttoria per pratiche commerciali scorrette

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) hato un’nei confronti diper una possibile pratica commerciale scorretta. L’indagine riguarda le campagne promozionali dell’azienda, diffuse su televisione, radio, social media e internet, che secondo l’potrebbero indurre in errore i consumatori sui reali prezzi e sconti applicati.Secondo quanto riportato dall’Agcm,utilizzerebbe un sistema di sconti a termine – come lo slogan “termina domenica” – basato su prezzi di riferimento elevati che, nella realtà, non sarebbero mai o quasi mai applicati. Questo meccanismo spingerebbe i consumatori ad acquistare i divani in promozione, influenzando le loro decisioni di acquisto in modo potenzialmente ingannevole.L’servirà a verificare se talipossano configurarsi come violazioni delle norme sulla concorrenza e sulla trasparenza commerciale.