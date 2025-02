Today.it - Poltronesofà "calcola gli sconti su prezzi pieni quasi mai applicati": aperta un'istruttoria

Leggi su Today.it

di nuovo nel mirino dell'Antitrust: secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la società non indicherebbe correttamente ie glipubblicizzati nelle varie campagne promozionali via tv, radio e social, e per questo è stata avviata un'per.