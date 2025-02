Lanazione.it - "Polizia Provinciale, presidio di legalità e sicurezza"

Leggi su Lanazione.it

PERUGIA - "Il nostro impegno è quello di consolidare, valorizzare e potenziare questo corpo" rassicura il consigliereRiccardo Vescovi. Un corpo, quello della, che attualmente conta 22 operatori, tra cui il nuovo comandante, Stefano Tofoni, entrato in servizio ad aprile 2024, e due recenti inserimenti. E che, nel 2024, è stato impegnato in 44.851 controlli di veicoli, con 690 verbali rilevati, tra cui 62 per mancanza di assicurazione, 482 per omessa revisione e 19 per guida con patente sospesa. Nel bilancio dell’attività svolta nel 2024, che comprende anche interventi in materia di tutela ambientale, ordine pubblico e gestione di eventi ed emergenze e che è stato reso noto ieri, in materia distradale si contano anche 15 verbali amministrativi, 3 informative di reato e svolte 180 ore di vigilanza ambientale con particolare attenzione al trasporto e smaltimento dei rifiuti.