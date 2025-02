Bergamonews.it - Polizia locale: nel 2024 più multe e telecamere, 9 kg di droga sequestrati e record di arresti

Bergamo.in aumento, un numero quasi raddoppiato di, oltre 9 kg di sostanze stupefacenti sequestrate, tra le quali spicca un maggiore consumo di eroina, tanto da spingere per la decisione, nel 2026, di affiancare a Tanai un’altra unità cinofila, e 4 “codici rossi”, con una sempre più frequente richiesta di auto da parte delle donne, vittime di maltrattamenti e violenze. Questi sono solo alcuni degli aspetti più rilevanti dell’attività svolta dalladi Bergamo, rendicontata secondo i dati del. A fotografare la situazione, partendo anche dalla composizione del comando, e a tracciare quelle che saranno le linee di intervento e le priorità dell’anno in corso, la sua comandante Monica Porta, insieme all’assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo Giacomo Angeloni e a Sergio Gandi, vice sindaco e ex pari ruolo per metà dei dodici mesi presi in esame.