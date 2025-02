Gamberorosso.it - Più tasse per scoraggiare il consumo di vino in Europa. Il nuovo piano della Commissione Ue è peggio del precedente

Sembrava unaeuropea più ragionevole rispetto al tema del rapporto tra alcol e salute e, invece, il clima non sembra essere cambiato rispetto allalegislatura. Perché il tanto atteso Beca, ilanticancro di Bruxelles, riserva nuove sorprese negative ale alle bevande alcoliche. L'obiettivo è ormai noto: ridurre i consumi die alcolici nell'a 27, considerati una delle principali cause dell'insorgenza del cancro. Ma i mezzi per risolvere il problema restano sempre quelli punitivi. Lo denuncia l'Unione italiana vini, a pochi giorni dalla pubblicazione del Beating cancer plan, che già tre anni fa aveva proposto di introdurre limitazioni al commercio e alert salutistici in etichetta. Proposte le cui linee più oltranziste furono poi bocciate dall’rlamento.