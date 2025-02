Ilfoglio.it - Più che dall’Oms la Lega vuole uscire dalla realtà. Ci scrive Valditara

Al direttore - Scrivo al suo giornale perché ricordo uno slogan con il quale il Foglio si presentò poco meno di trent’anni fa, che recitava – vado a memoria – così: gli altri vi raccontano i fatti, noi vi spieghiamo il perché. Ecco, io ritengo che in politica si debbano mettere insieme le due cose: i fatti (e tra questi le parole) e le loro ragioni. Tocca invece constatare che ormai il dibattito pubblico e le prese di posizione delle parti prescindono quasi totalmente da una documentata analisi politica. Si vive, si sopravvive, di azione e reazione, di pavloviani riflessi condizionati. Lo schieramento preventivo usurpa ogni riflessione in una rincorsa al rialzo di cosiddette prese di posizione che sconfinano spesso nella boutade. Un esempio? Il voto in regione Lombardia sulla proposta leghista di uscitasulla scia di Donald Trump.