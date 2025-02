Lanazione.it - Pitti fuori di taste, al mercato centrale un menù ispirato ai segni zodiacali

Firenze, 7 febbraio 2025 - Un menu 'zodiacale' con protagonista la pizza. E' quello che proponeFirenze per l'iniziativadi, il calendario di eventi che animeranno la città in occasione della manifestazionediImmagine, dall'8 al 10 febbraio alla Fortezza Da Basso di Firenze. La Terrazza Pizzeria proporrà a cena in quei giorni un menu ad hoc sul tema di2025, l'astrologia: a ispirare i piatti saranno gli elementi dei(acqua, aria, terra e fuoco), con una selezione di pizze dal menu speciale di Romualdo Rizzuti a tema astrologia. Il menu costerà 25 euro e sarà comprensivo, oltre alle pizze, di prosecco o spritz di benvenuto, birra piccola o soft drink. Inoltre, in Piazza deldalle 19 alle 21 di sabato 8 febbraio sarà presente l'illustratrice Gemma Olivieri, Gemmart, che realizzerà delle cartoline a tema astrologia, personalizzate, che rimandano ai 4 elementi, per omaggiare i passanti.