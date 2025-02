Lanazione.it - Pisa, in piazza dei Miracoli arriva la danza quantistica del quibit

, 7 febbraio 2025 - Prima iniziano le braccia poi il resto del corpo, ogni ballerino e ballerina rappresenta un qubit di un computer quantistico; quindi, tutto si trasforma in luce proiettate sulle mura del Camposanto monumentale dietro la Torre pendente di. È la "dei qubit", uno spettacolo aperto al pubblico che mette insieme arte e scienza e che andrà in scena mercoledì 12 febbraio dalle 17.45, sul far del tramonto, fino alle 19 indei. Evento in occasione dell’Anno internazionale della scienza e tecnologie quantistiche. Lo spettacolo apre al’Anno internazionale della scienza e tecnologie quantistiche (IYQ25) inaugurato il 4 febbraio scorso con una cerimonia ufficiale a Parigi https://quantum2025.org/. L’anno del quantum è stato stabilito dall'Unesco per celebrare i 100 anni dall’inizio dello sviluppo della meccanica