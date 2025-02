Lanazione.it - Piena da record alla foce del Magra, il fiume ha toccato i livelli del Po

Leggi su Lanazione.it

Ameglia (La Spezia), 7 febbraio 2025 – Un vero e propriodi portata per il, quello misurato la scorsa settimana dai tecnici Arpal nella sezione del Ponte della Colombiera, ad Ameglia. Un volume «capace di far esondare Bisagno e Polcevera e confrontabile con la portata media del Po quando entra nel delta», registrato in ben 1375 metri cubi al secondo. Il dato da- almeno a livello regionale - è stato registrato martedì 28 gennaio, quando a seguito delle precipitazioni diffuse che avevano caratterizzato il centro-levante ligure, una squadra di tre idrologi Arpal ha approfittato delle condizioni eccezionali per dedicarsi a una delle attività esterne del Centro Meteo: la misura della portata di unin. Si tratta di un’attività che richiede esperienza e grande competenza in grado di misurare il volume dell’acqua che passa in una sezione trasversale delin un secondo e che rappresenta un’informazione fondamentale per fronteggiare il rischio idrogeologico nelle fasi di costruzione e progettazione di opere idrauliche.