Piedimonte San Germano. Bambina arriva sola a scuola: la madre era morta in casa

Tragedia aSan(Frosinone), dove una donna di 41 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. A far scattare l’allarme, seppur involontariamente, è stata la figlia di 6 anni.La piccola,ta ada, ha insospettito la maestra, che le ha chiesto spiegazioni. Laha raccontato che laera “caduta e non rispondeva”. L’insegnante ha quindi avvertito i carabinieri e il marito della donna, che in quel momento si trovava al lavoro.Quando i soccorsi sono giunti nell’abitazione, per la 41enne non c’era ormai più nulla da fare. Dai primi accertamenti sembra che la donna sia stata colpita da un malore improvviso, che le avrebbe fatto perdere l’equilibrio, causandone la caduta fatale.