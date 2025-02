Picco influenzale | 65 milioni di italiani già colpiti Alla Damor focus sui rischi e le strategie per combattere l’astenia

Leggi su Ildenaro.it

L’influenza stagionale ha già colpito oltre 6,5di, con un’incidenza particolarmente elevata tra bambini sotto i 5 anni (43,6 casi per 1.000 assistiti) e anziani sopra i 65 anni. Secondo i dati del Sistema di Sorveglianza Influnet, ilsta colpendo soprattutto le regioni del Centro-Nord, con Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia e Sardegna tra le più colpite.Oltre ai sintomi tipici come febbre alta, tosse e dolori muscolari, l’influenza può portare a complicanze gravi, in particolare nei soggetti fragili. Bronchite, polmonite batterica, miocardite, encefalite e peggioramento di patologie croniche rappresentano i principaliper anziani, bambini, donne in gravidanza e pazienti con malattie preesistenti. Il tasso di ospedalizzazione per complicanze influenzali negli anziani supera i 200 ricoveri ogni 100.