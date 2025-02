Quotidiano.net - Piazza Affari chiude in calo: Iveco e Tim brillano, Bper in difficoltà

Ha chiuso in, facendo meglio però delle altre piazze europee, con un passo indietro dello 0,18% a 37.055 punti, tra scambi brillanti per 4,26 miliardi. In rialzo a 109,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2,1 punti al 3,46% quello tedesco in diminuzione di 0,7 punti al 2,36%. Sugli scudi(+21,54%), spinta dai conti del 2024, dalle stime sul 2025 e dall'annuncio di un possibile scorporo delle attività legate alla difesa. Brillante anche Tim (+6,28%) dopo le indiscrezioni su un interesse di Iliad e di alcuni fondi. In forte allungo Popolare Sondrio (+5,39%), spinta dall'offerta pubblica di scambio di(-7,57%), che invece è stata la peggiore del paniere dei grandi titoli. Segno meno anche per Nexi (-4,43%) e Fineco (-4,01%), colpita da prese di beneficio all'indomani del rialzo in occasione dei conti.