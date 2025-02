Sololaroma.it - Piange il vivaio Roma, 6 giovani via gratis: salvo solo Pisilli

Leggi su Sololaroma.it

Unaalle strette quella di questo paio di settimane, che rischia di essere cruciale in negativo per il resto della stagione. L’eliminazione in Coppa Italia porta con se il fallimento del primo obiettivo stagionale, che poteva portare nella capitale un trofeo che manca dal 2008 e la certezza dell’Europa League anche nella prossima stagione. In campionato il ritardo è evidente, tant’è che Ranieri potrebbe dare una chance ai nuovi contro il Venezia per conservare i titolari in vista del Porto. In tutto ciòanche ilgiallorosso, e il motivo è evidente.“Il settorele è molto importante, vogliamo continuare a sostenere i nostri ragazzi”, diceva Ghisolfi lo scorso ottobre, della serie “frasi invecchiate male”. Come riportato da La Repubblica, ben 6si preparano a salutare la capitale, tra chi conosce già il proprio futuro e chi ancora no: a guidare la diaspora è Matej Ivkovic, passato alla Sampdoria senza che lavedesse neanche un euro per lui; il portiere Renato Marin sta per firmare un quinquennale con il PSG, e a trovare accordi con altri club saranno anche Levak, Golic,no e Misitano.