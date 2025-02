Dayitalianews.com - Piacenza, sospettata di aver perseguitato una coppia: aveva fatto un ‘elenco dei nemici’. Arrestata

Leggi su Dayitalianews.com

L’arresto è avvenuto a, la donna è ai domiciliari. Nella sua auto sono stati trovati due martelli, un coltello e una confezione di disgorgante contenente acido. Telefonate e minacce di morte a due giovani, la foto di una delle due vittime era in undeiLa donnaun quaderno chechiamatodeitrovato in casa; nell’autodue martelli, un coltello e una confezione di disgorgante acido. Gravi indizi che hanno portato agli arresti domiciliari una donna per atti persecutori nei confronti di una giovanedi, il tutto pare per litigi avuti con alcuni parenti dell’uomo più di vent’anni fa.L’arrestoLa Polizia di, coordinata dalla Procura, ha sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari la donna, indagata per atti persecutori, possesso di oggetti atti a offendere e calunnia, commessi ai danni della giovanepiacentina.