Pfas in Veneto | in aula il processo senza telecamere fuori la manifestazione Chiediamo una giustizia non annacquata

“Chi tace davanti a un crimine è complice, ma noi non vogliamo diventare complici eunache non sia”. Suor Vittoria, della diocesi di Padova, responsabile della pastorale del lavoro del Tri, interpreta così l’orientamento della chiesa di fronte all’inquinamento dache ha avvelenato le acque in tre province del, coinvolgendo 350mila persone. Le sue parole sono già una sentenza, almeno morale, visto che vengono pronunciate davanti al Tribunale il giorno dopo l’inizio della requisitoria nelper disastro ambientale, entrato ormai nella fase decisiva. Dopo quattro anni e l’interrogatorio di trecento testimoni, il pubblico ministero Paolo Fietta ha sostenuto la responsabilità dolosa dei dirigenti delle aziende che si sono succedute a capo della Miteni di Trissino, considerata la fonte della colossale adulterazione di una delle falde più grandi d’Europa, che scorre nel sottosuolo del