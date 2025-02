Liberoquotidiano.it - Pescara, trova 205 milioni di vecchie lire in casa: trascina Bankitalia in tribunale, così può cambiare tutto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un tesoretto indimenticato nell'era degli euro: quello diè un caso legale che potrebbe diventare un clamoroso precedente. Un 48enne residente nel capoluogo abruzzese, infatti, risistemando la vecchiadei genitori morti per Covid hato nella credenza della cucina la bellezza di 205di. Al di là dell'entità della somma "dimenticata", un fatto piuttosto frequente nelle case degli italiani anche a distanza di oltre 20 anni dalla transizione (per molti sciagurata) dal vecchio al nuovo conio. Quando il fortunato figlio si è rito tra le mani tutte quellebanconote da 50 e 100mila(al cambio attuale, del valore di oltre 100mila euro), non ha perso tempo e ha subito contattatoper chiedere lumi sulla conversione in euro. Norme e burocrazia, come spesso accade, lo hanno però riportato bruscamente con i piedi per terra.