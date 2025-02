Laprimapagina.it - Perugia. Ponte Felcino: intervento di manutenzione al parcheggio del CVA

L’amministrazione comunale diè intervenuta per la sistemazione deldel CVA di, mettendo in sicurezza l’area attraverso la chiusura delle numerose buche presenti da tempo. L’operazione è stata avviata in risposta alle segnalazioni dei cittadini, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e decoro urbano.A sottolineare l’importanza di questi interventi è il consigliere comunale Fabrizio Ferranti, che ha evidenziato l’impegno dell’assessore Francesco Zuccherini, del cantiere e degli uffici comunali nella gestione delle numerose criticità presenti sul territorio.“Le nostre strade, aree die marciapiedi necessitano di interventi costanti per garantire sicurezza e fruibilità a tutti i cittadini”, ha dichiarato Ferranti. “Grazie al potenziamento dei mezzi a disposizione del cantiere comunale e al raddoppio dei fondi destinati alla, come annunciato nella recente riunione della zona Nord di, sarà possibile affrontare in modo più efficace le criticità presenti”.