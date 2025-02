Laprimapagina.it - Perugia. Cordoglio della presidente Proietti e della giunta regionale per il Rettore Oliviero

LaRegione Umbria, Stefania, ha espresso il proprioper la scomparsamadre di Maurizio, magnificodell’Università degli Studi di.“In momenti come questi – ha dichiarato la– le parole servono a poco. Ci stringiamo in un abbraccio a Maurizio con affetto e vicinanza, partecipando al suo dolore per la perdita dell’amata madre, che ha seguito con amorevole cura fino all’ultimo. Anche a nome degli assessori regionali e di tutta la comunità umbra, desidero esprimere il nostro più sentitoe la nostra vicinanza a lui e alla sua famiglia, ringraziandolo ancora una volta per essere sempre un esempio di umanità”.