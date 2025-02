Lanazione.it - Perseguitava l’ex compagno. Cercò di farlo uscire di strada. Patteggia un anno e mezzo

ORBETELLODopo quei dieci anni insieme, la fine della relazione lei proprio non l’aveva ’digerita’. Una scelta fatta dall uomo perché stanco dei continui alti e bassi. E lei, incapace di farsene una ragione aveva deciso di perseguitarlo. Da amante abbandonata a stalker, al femminile. Telefonate, anche nel cuore della notte, pedinamenti, tentativi di entrare nella casa del suo ex. Ma anche gomitate nella sala da ballo, dove l’uomo si trovava con la sua nuova compagna. Fino a quando, una sera, dopo aver seguito l’uomo con la sua auto, aveva sorpassato la vettura stringendolo. Rischiando difinire fuori. Per fortuna non era accaduto nulla. Ma l’inferno per l’uomo era solo all’inizio. Dopo mesi di tormento, lui ha deciso di denunciarla. La 58enne è finita a processo per stalking, violenza privata e violazione di domicilio.