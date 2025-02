Avellinotoday.it - Perrella Network presenta Mater Mia, l'alleato perfetto per la pizza

Leggi su Avellinotoday.it

, punto di riferimento nella distribuzione per il settore della ristorazione da oltre 40 anni, annuncia il lancio esclusivo diMia® 76, la nuova preparazione a base di lievito madre con enzimi, sviluppata in collaborazione con Lesaffre Italia, azienda leader mondiale per la.