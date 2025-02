Ilrestodelcarlino.it - "Pericoli in via Gramsci per la nuova pista ciclabile a ridosso delle case"

Non è tutt’oro quello che luccica. La riqualificazione di viale(nella foto), con la realizzazione dellabidirezionale e la predisposizione di parcheggi perpendicolari sul lato Forlì, tanto decantata dall’assessore Christian Castorri, sta destando non poche critiche per l’evidente pericolosità. Lo afferma il capogruppo consiliare della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi che ha presentato un’interrogazione. "Diversi residenti, infatti, contrariamente a quanto affermato da Castorri - prosegue Sirotti Gaudenzi - in un comunicato del 1 agosto 2024, non sarebbero affatto soddisfatti di questainfrastruttura che ha peggiorato la sicurezza stradale anziché migliorarla. Forse una valutazione più approfondita dei pro e dei contro del progetto, prima della sua esecuzione, avrebbe evitato l’ennesimo scivolone dell’amministrazione comunale".