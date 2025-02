Liberoquotidiano.it - "Perché Lo Voi ha agito subito": la toga anti-Meloni fa il comizio in tv e getta la maschera, cosa rivela | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Marco Patarnello, recentemente eletto all'Anm, è, come in molti ricorderete, il giudice della ormai celebre mail contro Giorgiain cui la premier veniva definita "pericolosa" per la tenuta della democrazia nel nostro Paese. E ora lache ha suscitato un polverone nelle scorse settimane parla e lo fa nello studio di PiazzaPulita. E lo fa analizzando quanto accaduto in questi giorni con il caso Almasri a tenere banco. Patarnello difende l'operato del procuratore Lo Voi ma tra le righe ammette che il magistrato avrebbe avuto altre vie prima di iscrivere, Piantedosi, Nordio e Mantovano nel registro degli indagati: "Lo Voi avrebbe potuto dar vita a un modello 45 senza ipotesi di reato o avrebbe potuto attendere 15 giorni prima di procedere", afferma. Il tutto lasciando aperta proprio l'ipotesi che si possa trattare di un atto "voluto" e non "dovuto" l'iscrizione nel registro degli indagati di premier e ministri.