Perché la Juventus ha preso Lloyd Kelly

Il mercato invernale dellain un certo senso ha riflesso il resto della stagione: è partito con delle aspettative legittimamente alte e con il passare del tempo ha finito per atterrare su una dimensione minore. In tutto il mese di gennaio laha inseguito un difensore centrale ed è sembrata farla con ambizioni sempre più basse a ogni nome che veniva scartato.A inizio mercato è partita con la possibilità di prendere Ronald Araujo dal Barcellona ma si è scontrata con la sua scelta di rinnovare. Poi è arrivata vicinissima a un accordo con Kevin Danso senza però riuscire a chiudere (forse per il persistere dei suoi problemi cardiaci) e solo alla fine, praticamente nell’ultima settimana, è riuscita ad annunciare prima il ventenne Renato Veiga e poi. Due nomi poco conosciuti in Italia e di cui cui i tifosi juventini non sapevano bene cosa pensare.