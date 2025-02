Tuttivip.it - “Perché hanno cacciato Eva”. Grande Fratello, la scoperta ore dopo l’annuncio di Signorini: polemiche

Leggi su Tuttivip.it

Nella recente puntata del, andata in onda il 6 febbraio 2025, Eva Grimaldi è stata eliminata dal reality show. I concorrenti in nomination per l’eliminazione erano Amanda, Eva, Giglio, Iago, Javier, Jessica, Maxime, Pamela e Shaila. Il conduttore Alfonsoha chiuso il televoto all’inizio della serata, ma il risultato è stato comunicato solo successivamente.Il primo a essere salvato è stato Giglio, seguito da Javier e Pamela.una pausa dedicata ad altri argomenti, sono stati annunciati salvi anche Shaila, Iago e Jessica. Infine,il salvataggio di Maxime, è stato rivelato che Eva è stata eliminata.Per quanto riguarda le percentuali del televoto, Shaila ha ottenuto il 31,41% dei voti, seguita da Javier con il 18,74% e Jessica con il 16,76%. Iago ha ricevuto il 12,79%, Amanda il 9,76% e Giglio il 4,25%.