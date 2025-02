Leccotoday.it - “Per sistemare le giostre si risale sulle montagne russe dell'improvvisazione”

Leggi su Leccotoday.it

A Lecco non dobbiamo aspettare Pasqua per farci un giro: da quando è in carica questa Amministrazione Comunale la città è perennemente, in un circuito chiuso nel quale non si sa da dove si parte ma, soprattutto, non si sa dove si vuole arrivare.Si annuncia.