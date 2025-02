Tuttoandroid.net - Per Samsung Galaxy S24 spunta un’inattesa beta 4 di One UI 7.0

Leggi su Tuttoandroid.net

Brutte notizie per i possessori di uno degli smartphone della serieS24: per One UI 7.0 c'è ancora da attendereL'articolo PerS244 di One UI 7.0 proviene da TuttoAndroid.